«Виртус» продлит контракт с Шенгелией на два года

Действующий обладатель Еврокубка итальянский «Виртус» и звёздный форвард сборной Грузии Торнике Шенгелия (30 лет, 206 см) принципиально согласовали продление контракта на два года, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Вероятно, договор с экс-баскетболистом ЦСКА будет подписан по окончании последнего матча финальной серии чемпионата Италии до четырёх побед между «Виртусом» и «Миланом». Соглашение предусматривает опцию продления на третий сезон.



На протяжении двух последних сезонов Шенгелия выступал за ЦСКА, в составе которого год назад стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В марте этого года грузинский форвард перешёл в итальянский «Виртус», которому помог выиграть Еврокубок и выйти в финал чемпионата страны. В восьми матчах Еврокубка он в среднем набирал 8,1 очка, а также делал 5,5 подбора, 3,5 передачи и 1,0 блок-шота за 20,4 минуты на паркете. Средние показатели Шенгелии в Серии А составляют 12,7 очка, 5,8 подбора, 2,8 передачи за 23,5 минуты игрового времени.

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