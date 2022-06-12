Энтони Дэвис: я не брал мяч в руки, наверное, с 5 апреля

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в опубликованном видео в соцсетях показал, что он не выполнил ни одного броска по кольцу за два месяца.



«Я не брал в руки баскетбольный мяч, наверное, с 5 апреля», – признался Дэвис.



«Полагаю, что он – ключ к успеху. Нам нужна последовательность от Энтони Дэвиса. Нам нужно, чтобы он был здоров, нам нужно, чтобы он был в хорошем психологическом состоянии, и нам нужно, чтобы он был как можно более стабильным и вернулся к игре того, чемпионского уровня», – заявил на вступительной пресс-конференции новый главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм.



«Лос-Анджелес Лейкерс» завершили неудачный сезон 11 апреля победой над «Денвер Наггетс». После того как калифорнийская команда выбыла из борьбы за плей-офф, она провела несколько последних игр без основных баскетболистов.



На протяжении всего сезона Дэвиса преследовали травмы. Восьмикратный участник Матчей всех звёзд получил растяжение связок, а также повредил правую лодыжку, из-за чего был вынужден пропустить 42 матча регулярного чемпионата. В 40 играх минувшего сезона чемпион НБА-2020 набирал в среднем 23,2 очка, 9,9 подбора и 2,1 передачи.



29-летний Дэвис также пропустил значительную часть предыдущего сезона из-за травм икры и колена.