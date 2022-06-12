Ван Ганди: Карри тащит команду так же, как Леброну приходилось тащить «Кливленд»

Во время трансляции четвёртого матча финальной серии плей-офф НБА между «Бостоном» и «Голден Стэйт» эксперт и комментатор ESPN Джефф Ван Ганди сравнил разыгрывающего «Уорриорз» Стефена Карри с Леброном Джеймсом во времена его выступления за «Кливленд».



«Карри тащит свою команду так же, как Леброну Джеймсу приходилось тащить некоторые из его команд, когда он играл за «Кливленд». Карри не получает большой поддержки, у них не слишком талантливая группа баскетболистов, но он просто великолепен», – приводит слова Ван Ганди NBC Sports.



Джефф Ван Ганди – в прошлом известный американский тренер, который возглавлял команды НБА «Нью-Йорк Никс» (1996-2001) и «Хьюстон Рокетс» (2003-2007). В 2000 году Ван Ганди принял участие в Матче всех звёзд в качестве главного тренера, а в 2017 году привёл сборную США к золотым медалям чемпионата мира в Аргентине.

Джеймс выводил «Кавальерс» в финал НБА на протяжении четырёх лет подряд – с 2015 по 2018 год, но сумел отобрать всего один титул у чемпионской династии «Голден Стэйт Уорриорз».

В четырёх матчах финала НБА текущего сезона Карри набирает в среднем 34,3 очка, делает 6,3 подбора и отдаёт 3,8 передачи. В последней игре в Бостоне 34-летний разыгрывающий принёс своей команде 43 очка (7 из 14 трёхочковые), 10 подборов, четыре передачи, помог «Уорриорз» одержать победу над «Селтикс» 107:97 и сравнять счёт в серии (2-2).

Пятый матч финала НБА состоится в Сан-Франциско во вторник, 14 июня, в 4:00 мск.