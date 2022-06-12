Карри: болельщики «Бостона» помогли мне завестись в четвёртом матче

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, как фанаты «Бостон Селтикс» помогли ему завестись в четвёртом матче финальной серии плей-офф НБА.



«Да, враждебная обстановка, скандирования и выходки болельщиков сыграли большую роль. Игроки «Бостона» понимали, насколько важен для них этот матч. Если бы им удалось выиграть, они бы взяли серию под контроль. Мы на своём примере знаем, как быстро может измениться ситуация в финальной серии. Мы проходили через это», – рассказал Карри на пресс-конференции.



Стефен Карри в четвёртой игре финала НБА набрал 43 очка (7 из 14 трёхочковых), сделал 10 подборов, отдал четыре передачи, а также помог «Уорриорз» нанести выездное поражение «Бостону» (107:97) и сравнять счёт в финальной серии (2-2).

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