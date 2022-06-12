Президент УНИКСа рассказал, продолжит ли Перасович тренировать команду

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв сообщил, что клуб сделал предложение главному тренеру Велимиру Перасовичу о продолжении сотрудничества и ожидает ответа от хорватского специалиста в ближайшие дни.
«В целом я доволен его работой. Были громкие победы, но, конечно, не обошлось и без ошибок и поражений от соперников классом ниже – например, в Саратове от «Автодора». Долгое время – почти четыре месяца – УНИКС возглавлял турнирную таблицу лиги ВТБ. Мы доверяем тренерам, и они, как правило, оправдывают наше доверие результатом. Поэтому мне бы хотелось, чтобы Перасович продолжил работу. С хорватским специалистом был заключён контракт по схеме 1+1, предусматривающий опцию продления. Мы сделали Велимиру предложение и ждём его ответа, который он обещал дать в ближайшее время. Конечно, у нас есть и другие кандидаты на пост наставника, но постоянство – одна из моих главных ценностей. Надеюсь, Перасович примет правильное решение. За 20 лет моего президентства мы крайне редко увольняли тренеров в разгар чемпионата. Если и расстаёмся, то, как правило, по окончании сезона, с чувством благодарности и взаимного уважения», – цитирует Богачёва официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне УНИКС под руководством Перасовича занял третье место в регулярном чемпионате (14 побед– четыре поражения) и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.
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