Богачёв: отстранение российских клубов — беспрецедентное событие в истории спорта

Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал о влиянии политической ситуации на казанскую команду и российский спорт.
«Геополитическая обстановка никак не отразилась на ситуации в Казани и России. Но международные спортивные организации поспешили исключить наши клубы из соревнований. Баскетбольные УНИКС, ЦСКА, «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Автодор», да и весь отечественный спорт пострадали от несправедливых действий функционеров. Не знаю, с чем это связано, но вся Европа ополчилась на Россию. То, что сделали с нами – беспрецедентное событие в истории спорта, который превратился в арену политической борьбы. Нарушен фундаментальный принцип: «Спорт – вне политики». Как скоро российский баскетбол вернётся на международную арену? Пока преждевременно об этом рассуждать, но вряд ли это произойдёт в обозримом будущем», – приводит слова Богачёва официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне УНИКС занял третье место в регулярном чемпионате (14 побед – четыре поражения) и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ. На момент исключения российских клубов из Евролиги казанская команда занимала седьмое место в турнирной таблице (13 побед – 12 поражений) и имела хорошие шансы на выход в плей-офф.
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