Президент УНИКСа надеется сохранить Хезонью и Списсу в команде

Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал об особенностях текущей трансферной политики казанского клуба и признался, что рассчитывает сохранить Марио Хезонью и Марко Списсу в команде на следующий сезон.



«Мы не можем начать формировать состав, не определившись с главным тренером. Так что ожидаем решения Перасовича. Мы ведём переговоры только с теми российскими игроками, у которых истекают контракты. Речь идет о Жбанове, неплохо проявившем себя в концовке чемпионата, о Воронцевиче. С капитаном у нас соглашение с двусторонней опцией выхода, но вряд ли любая из сторон решит ею воспользоваться. Продолжают действовать контракты с правом выхода у Зайцева и Комолова. Высока вероятность того, что продолжит защищать бело-зелёные цвета Узинский – форвард неплохо зарекомендовал себя.



Насколько велика вероятность того, что УНИКСу удастся сохранить кого-то из нынешних легионеров? У Марио Хезоньи и Марко Списсу подписаны контракты по схеме 1+1 с опцией выхода. Мы настроены оптимистично и верим в то, что ещё не сказали своего последнего слова», – рассказал Богачёв официальному сайту клуба.



Ранее сообщалось, что MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Марио Хезонья согласовал условия двухлетнего контракта с мадридским «Реалом». Ожидается, что официальное объявление о переходе форварда будет сделано после завершения сезона ACB.

Новость по теме Богачёв: Хезонья хочет остаться, но на его решение может повлиять неучастие в Евролиге