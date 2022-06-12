Леброн: я смотрел матчи плей-офф буквально на Мальдивах

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, что он отправился вместе с женой на Мальдивы после того, как его команда не сумела попасть в плей-офф нынешнего сезона.
«Я отвёз жену на Мальдивы сразу после окончания сезона. Это место, о котором она мечтала, но никогда не думала, что я соберусь туда поехать. Каждый раз, когда она спрашивала меня об этом, я отвечал: «Нет, это чертовски долго. Это слишком далеко. Я только что закончил играть в июне. У меня есть только полтора месяца на отдых, после чего я снова начну работать».
Когда я сказал ей, что мы едем, она не поверила мне. Она поверила только тогда, когда мы подъехали к самолёту. В тот момент она сказала: «Вот чёрт, ты серьёзно». Я смотрел матчи плей-офф буквально на Мальдивах. Мне пришлось просыпаться в три часа ночи. Мне было неприятно, что я не участвую в этих матчах, поэтому я не хотел это смотреть. Это ведь лучшая часть сезона. Но я смотрел как фанат, который просто любит эту игру», — сказал Джеймс на YouTube-канале UNINTERRUPTED.
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