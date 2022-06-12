Президент УНИКСа: у нас были все шансы претендовать на самые высокие места в Евролиге

Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался по поводу выступления казанской команды в нынешнем сезоне.
«Действительно, я тоже склоняюсь к тому, что минувший сезон стал одним из лучших в истории клуба. Жаль, конечно, что нам не удалось довести дело до конца. Главной целью было привезти в столицу Татарстана грандов европейского баскетбола, таких как «Барселона», «Реал», чемпион Евролиги последних двух лет «Анадолу Эфес», «Олимпиакос», «Милан», «Маккаби» и других. Мне хотелось собрать на трибунах «Баскет-холла» как можно больше зрителей, чтобы они могли воочию любоваться игрой лучших баскетболистов Европы. Здорово, что и нам самим удалось скомплектовать конкурентоспособную команду, порадовать болельщиков яркой игрой и достойными результатами против сильнейших клубов континента. На своей площадке УНИКС обыграл трёх из четырёх участников «Финала четырёх» Евролиги – «Реал» с «Барселоной», а также будущего победителя турнира «Анадолу Эфес». Четвёртому полуфиналисту – «Олимпиакосу» – мы уступили только в овертайме. В декабре после победы над «Жальгирисом» наша команда поднялась в четвёрку сильнейших, а на момент исключения российских клубов из турнира УНИКС выиграл большую часть матчей и прочно закрепился в зоне плей-офф. Объективно говоря, у нас были все шансы претендовать на самые высокие места в Евролиге. Кроме того, мы трижды за сезон нанесли поражения московскому ЦСКА на внутренней и международной аренах, что до сих пор мало кому удавалось в Европе», — приводит слова Богачёва официальный сайт команды.
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