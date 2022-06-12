Керр оценил действия Карри в финальной серии с «Бостоном»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу игры лидера команды Стефена Карри в финальной серии НБА с «Бостон Селтикс».

«Меня поражает жёсткость игры в финальной серии. У «Бостона», вероятно, лучшая защита в лиге, крупный и сильный игрок на каждой из позиций.



И то, как Стеф выдерживает это давление на протяжении всей игры, при этом защищаясь на другой стороне площадки, когда они идут на него, показывает нам, что он находится в лучшей физической форме за всю свою карьеру», — приводит слова Керра Fadeaway World.

Стефен Карри в четвёртом матче серии с «Селтикс» набрал 43 очка и сделал 10 подборов. «Голден Стэйт» одержал победу 107:97 и сравнял счёт в серии — 2-2.