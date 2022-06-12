Уильямсону и Моранту будут предоставлены максимальные контракты

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил о том, что форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон и разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант в следующем сезоне получат от своих команд максимальные контракты.

«Ожидайте, Зайону Уильямсону и Джа Моранту, который был вторым номером того же драфта, будут предоставлены максимальные контракты», – заявил Войнаровски в своих социальных сетях.

Первый номер драфта НБА 2019 года пропустил весь сезон-2021/2022 из-за перелома правой ноги. Ходили слухи, что Зайон может выбрать другую команду для продолжения карьеры.



В апреле Уильямсон заявил, что подпишет долгосрочное соглашение с «Новым Орлеаном», если клуб сделает ему предложение. В межсезонье 21-летний баскетболист будет иметь право на максимальное продление контракта на пять лет и $ 186 млн.