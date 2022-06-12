Источник: переход Паскуаля в «Маккаби» маловероятен

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль вряд ли перейдёт в «Маккаби» из Тель-Авива, сообщает издание Sportando.
Большая сумма выкупа за расторжение контракта, установленная российским клубом, практически исключает вероятность перехода испанского специалиста в израильскую команду. В сферу интересов «Маккаби» также входит главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.
Соглашение Паскуаля с «Зенитом» рассчитано до конца сезона-2023/2024. По итогам завершившегося чемпионата испанец привёл команду к первому в истории титулу Единой лиги ВТБ. В финальной серии клуб из Санкт-Петербурга взял верх над московским ЦСКА со счётом 4-3.
Сообщается, что израильский клуб также проявляет интерес к Велимиру Перасовичу. Напомним, в минувшем сезоне УНИКС под руководством Перасовича занял третье место в регулярном чемпионате (14 побед – четыре поражения) и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.
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