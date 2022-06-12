Директор Адриатической лиги: надеюсь, «Партизан» сыграет в Евролиге в следующем сезоне

Спортивный директор Адриатической лиги Милия Войинович надеется, что белградский «Партизан» получит уайлд-кард на участие в Евролиге в сезоне-2022/2023.
Евролига предоставит две уайлд-кард для участия в главном клубном турнире континента в следующем сезоне. Фаворитами на их получение являются вице-чемпион Адриатической лиги «Партизан» и третья команда регулярного чемпионата Испании, полуфиналист Еврокубка «Валенсия».
«Адриатическая лига – единственный национальный чемпионат в Европе, победитель которого получает место в Евролиге. Чемпион имеет огромное преимущество. Спросите меня, заслуживаем ли мы второго места? Конечно! Искренне надеюсь, что «Партизан» получит уайлд-кард как финалист», – сказала Войинович.
В этом году сербский клуб не сумел напрямую пробиться в Евролигу через Еврокубок или Адриатическую лигу. В 1/8 финала Еврокубка «Партизан» в статусе одного из главных фаворитов турнира потерпел поражение от будущего финалиста – турецкого «Бурсаспора» (95:103 ОТ). В финальной серии Адриатической лиги команда Желько Обрадовича уступила сербской «Црвене Звезде» (2-3), завоевавшей путёвку в главный клубный турнир континента.
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