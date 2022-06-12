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Дарвин Хэм — о назначении главным тренером «Лейкерс»: готов заставить людей заткнуться

Дарвин Хэм — о назначении главным тренером «Лейкерс»: готов заставить людей заткнуться
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Американский специалист Дарвин Хэм, ставший главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс», поделился ожиданиями от работы в новой команде.

«Я готов к этому вызову. Я готов заставить людей заткнуться… Я буду тренировать трёх членов Зала и очень талантливых молодых игроков.

Я буду работать с чемпионским генеральным менеджером Робом Пелинкой и вместе с ним создам отличный, сильный и универсальный состав. Я буду работать с одной из самых легендарных франшиз в мире», — приводит слова Хэма Fadeaway World.

Напомним, «Лос-Анджелес» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем.

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