Аналитик FOX Sports считает, что Леброн может перейти в «Голден Стэйт»

Аналитик FOX Sports Колин Коухерд высказал мнение о том, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может перейти в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Леброн — бизнесмен. У него состояние в миллиард долларов, и он добился этого, оставаясь действующим игроком. Бизнесмены умеют принимать правильные и резкие решения.



Его контракт истекает через год. Вы действительно думаете, что он не захочет вновь выйти в плей-офф, даже если это будет с другим клубом? «Голден Стэйт», возможно, не помешал бы динамичный игрок, который имеет отличный показатель реализации бросков с игры», — сказал Коухерд.

Леброн Джеймс выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года. Журнал Forbes сообщил, что Леброн стал первым действующим игроком НБА, чьё состояние превысило $ 1 миллиард.