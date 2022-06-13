Аналитик FOX Sports считает, что Леброн может перейти в «Голден Стэйт»

Аналитик FOX Sports Колин Коухерд высказал мнение о том, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может перейти в «Голден Стэйт Уорриорз».
«Леброн — бизнесмен. У него состояние в миллиард долларов, и он добился этого, оставаясь действующим игроком. Бизнесмены умеют принимать правильные и резкие решения.
Его контракт истекает через год. Вы действительно думаете, что он не захочет вновь выйти в плей-офф, даже если это будет с другим клубом? «Голден Стэйт», возможно, не помешал бы динамичный игрок, который имеет отличный показатель реализации бросков с игры», — сказал Коухерд.
Леброн Джеймс выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года. Журнал Forbes сообщил, что Леброн стал первым действующим игроком НБА, чьё состояние превысило $ 1 миллиард.
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