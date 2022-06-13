«Парма» объявила о назначении Евгения Пашутина на пост главного тренера команды

Пермский клуб «Парма» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Евгений Пашутин. Российский специалист подписал контракт по схеме «2+1», заключив его на три года.



Пашутин является одним из самых титулованных российских тренеров. Он выигрывал чемпионат Европы среди молодёжных команд, становился чемпионом Единой лиги ВТБ, обладателем Кубка России и Кубка Европы. Его последним клубом был «Уралмаш».



Пашутин принял «Уралмаш» в январе этого года и привёл екатеринбургскую команду к победе в Суперлиге-1, выиграв 23 матча подряд. Ранее тренер возглавлял «Локомотив-Кубань», «Автодор», «Канту», УНИКС, ЦСКА, «Спартак» из Санкт-Петербурга, а также национальную и молодёжную сборные России.



По итогам минувшего сезона «Парма» под руководством Вячеслава Шушакова заняла пятое место в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ (10 побед, восемь поражений). В первом раунде плей-офф клуб из Перми уступил «Локомотиву-Кубань» (0-3).

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