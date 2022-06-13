«Знаем, что нужно делать». Тейтум высказался о пятом матче с «Голден Стэйт»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Мы потерпели обидное поражение в четвёртой игре и сами это понимаем. Впереди пятый матч, но нам не привыкать. Для нас это уже третья серия подряд, где мы доходим до пятой игры. Мы знаем, что нужно делать. Осознаём, насколько всё серьёзно, и понимаем, что будет важна абсолютно каждая деталь. Нужно учесть все нюансы. Я уверен, что мы отреагируем правильно и большую часть матча в понедельник будем превосходить соперника», — приводит слова Тейтума ESPN.



«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» в четвёртом матче серии со счётом 107:97. Пятый матч финала НБА состоится 14 июня в 4:00 мск.