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Пашутин: возглавить «Парму» — большая честь и ответственность

Пашутин: возглавить «Парму» — большая честь и ответственность
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин поделился эмоциями после назначения в пермский клуб.

«Возглавить «Парму» — это большая честь и ответственность! Пермский клуб продолжает славные традиции легендарной команды «Урал-Грейт». В Перми очень любят и болеют за свою команду. Пермский болельщик уважает яркий, красивый и победный баскетбол.

Хочу поблагодарить руководство пермского клуба — Богуславского Сергея Станиславовича и Башминова Александра Васильевича — за доверие и возможность возглавить «Парму».

Нам предстоит большая работа по всем направлениям для того, чтобы быть боеспособным и голодным до побед коллективом с характером и жаждой борьбы. Чтобы быть командой, способной бороться за самые высокие цели и задачи.

Хочу обратиться и к пермским болельщикам, которые являются самыми энергичными, яркими и любящими свою команду. Мы приложим все усилия, энергию и покажем характер, чтобы команда радовала вас красивой игрой и яркими победами!» — цитирует Пашутина официальный сайт «Пармы».

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