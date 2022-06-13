Удока выразил недовольство игрой «Бостона» в атаке в серии с «Голден Стэйт»
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока выразил недовольство игрой своей команды в атаке в финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». После четырёх матчей счёт равный (2-2).
«Если бы мы правильно действовали в атаке, то уже вели бы в серии минимум 3-1. Независимо от исхода матчей, побеждали мы или проигрывали, «Уорриорз» набирали примерно одинаковое количество очков. Поэтому многое зависит от наших действий в атаке. Игрой в защите я в целом доволен, а на чужой половине поля нам не хватает стабильности.
Что касается Стефена Карри, то мы не можем играть против него так же, как и против других звёзд. Рядом с ним всегда много ребят, которые могут разыгрывать и таскать мяч», — приводит слова тренера журналист Кит Смит.
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