Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Уорриорз» Уиггинс: никто не уважает неудачников

Форвард «Уорриорз» Уиггинс: никто не уважает неудачников
Комментарии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс высказался об изменении отношения к нему после перехода в калифорнийскую команду из «Миннесоты Тимбервулвз». Вместе со своей новой командой Уиггинс вышел в финальную серию плей-офф НБА. Кроме того, он впервые стал участником Матча звёзд НБА.

«Нельзя говорить, что на каком-то этапе карьеры мне не хотелось побеждать. Просто тогда я выступал за команду, которая проигрывала. Я набирал много очков и там. Делал на площадке всё то, что должен был. Но теперь я делаю это в составе команды, которая побеждает.

Делаю всё то же самое, но теперь это воспринимается иначе. Так результат влияет на восприятие. Никто не уважает неудачников, я прекрасно это понимаю», — цитирует Уиггинса Yahoo Sports.

Новость по теме
Карри высказался о победе над «Селтикс», позволившей «Уорриорз» сравнять счёт в серии
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022