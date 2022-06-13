Форвард «Уорриорз» Уиггинс: никто не уважает неудачников

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс высказался об изменении отношения к нему после перехода в калифорнийскую команду из «Миннесоты Тимбервулвз». Вместе со своей новой командой Уиггинс вышел в финальную серию плей-офф НБА. Кроме того, он впервые стал участником Матча звёзд НБА.



«Нельзя говорить, что на каком-то этапе карьеры мне не хотелось побеждать. Просто тогда я выступал за команду, которая проигрывала. Я набирал много очков и там. Делал на площадке всё то, что должен был. Но теперь я делаю это в составе команды, которая побеждает.



Делаю всё то же самое, но теперь это воспринимается иначе. Так результат влияет на восприятие. Никто не уважает неудачников, я прекрасно это понимаю», — цитирует Уиггинса Yahoo Sports.

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