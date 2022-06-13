Ласо, перенёсший инфаркт, пропустит первый матч финальной серии «Реала» с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо сообщил, что чувствует себя лучше. Ранее специалист перенёс инфаркт. По словам тренера, он уже начал работать с командой, но пропустит первый матч финальной серии плей-офф АСВ с «Барселоной», который состоится сегодня, 13 июня.
«Мне очень хорошо. Я уже начал тренировать. Но сегодня в «Палау» меня не будет», — написал Ласо в соцсетях.
Ласо был госпитализирован ещё в начале июня. 54-летнему специалисту сделали операцию, у него диагностировали инфаркт. Лечение тренер проходил в одной из клиник Мадрида. При этом изначально врачи не говорили, сколько времени у него уйдёт на восстановление.
Проблемы со здоровьем у Ласо возникли по ходу полуфинальной серии чемпионата Испании с «Басконией». В итоге команда и без тренера сумела довести серию до победы.
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