Дюрант — о лидерстве: я лишь наёмный работник, главный посыл должен идти от тренера
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант в переписке с болельщиками ответил на критику в свой адрес.
«Каждый игрок по-своему определяет свою роль. Считаю ли я себя лидером? Я лишь наёмный работник и один из парней в нашей команде. Конечно, в каких-то матчах я выхожу на передний план и проявляю себя, а в каких-то моментах этого не случается. На мой взгляд, главный посыл должен идти от тренера», — ответил Дюрант болельщикам в одной из своих социальных сетей.
«Бруклин Нетс» вылетел в первом же раунде плей-офф НБА, проиграв «Бостон Селтикс» в серии со счётом 0-4. В регулярном чемпионате «Нетс» заняли лишь седьмое место и были вынуждены пробиваться в плей-офф через раунд плей-ин с «Кливленд Кавальерс».
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