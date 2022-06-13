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Эл Хорфорд рассказал о впечатлениях от дебютного участия в финальной серии НБА

Эл Хорфорд рассказал о впечатлениях от дебютного участия в финальной серии НБА
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Центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд высказался о финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Хорфорд впервые в карьере играет в финале плей-офф НБА.

«Такими моментами надо наслаждаться. Я так и делаю с первого дня, с тех пор, как оказался в Сан-Франциско. Стараюсь получать удовольствие от времени, которое провожу вместе с нашими ребятами. Мы хотим выжать максимум. И я полностью отдаюсь борьбе», — приводит слова центрового пресс-служба НБА.

36-летний Хорфорд в нынешнем сезоне стал лидером по количеству матчей в плей-офф НБА без участия в финальной серии. До выхода на паркет в финале он провёл в НБА 141 матч в плей-офф.

В финальной серии счёт после четырёх сыгранных матчей пока равный 2-2.

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