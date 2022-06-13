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Дрэймонд Грин: победа в четвёртом матче — самый яркий момент финальной серии

Дрэймонд Грин: победа в четвёртом матче — самый яркий момент финальной серии
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о самом ярком, по его мнению, моменте финальной серии с «Бостон Селтикс».

«Победа в четвёртом матче — самый яркий момент финальной серии. Каждый раз, когда удаётся одержать победу в гостевом матче, в котором царит враждебная атмосфера, это оставляет сильные впечатления.

Карри выдал исторический перформанс. Это был один из тех матчей, о котором будут вспоминать спустя годы и говорить друг другу: «Я помню, где был, когда Стеф это сделал». В памяти останутся его попадания», — приводит слова Грина официальный сайт НБА.

«Голден Стэйт» в четвёртом матче серии с «Бостоном» одержал победу со счётом 107:97. Лидер «Уорриорз» Стефен Карри набрал 43 очка и сделал 10 подборов.

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