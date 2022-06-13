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Мэджик Джонсон объяснил причины поражения «Бостона» в 4-м матче финала с «Голден Стэйт»

Мэджик Джонсон объяснил причины поражения «Бостона» в 4-м матче финала с «Голден Стэйт»
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Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказался о причинах поражения «Бостон Селтикс» в четвёртом матче плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

«В «Селтикс», видимо, решили, что они бросают трёхочковые лучше, чем «Уорриорз», потому что в последние шесть минут каждый их бросок был трёхочковым, а они продолжали промахиваться. Вот почему они проиграли!» — написал в своих социальных сетях Мэджик Джонсон.

Напомним, «Бостон» потерпел поражение в четвёртом матче серии финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 97:107. «Уорриорз» смогли сравнять счёт в серии — 2-2.

Следующий матч «Голден Стэйт» и «Бостон» проведут 14 июня, начало — в 4:00 по московскому времени. Встреча состоится в Сан-Франциско.

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