В Евролиге проведут заседание касательно российских команд 16 июня

Исполнительный комитет ECA проведёт заседание, на котором будет решён вопрос о статусе российских команд в сезоне-2022/2023. Мероприятие запланировано на четверг, 16 июня, сообщает издание Eurohoops.

Напомним, в марте совет Евролиги отстранил четыре отечественных клуба, в число которых вошли московский ЦСКА, «Зенит» из Санкт-Петербурга, казанский УНИКС и «Локомотив-Кубань» из Краснодара, от участия в турнирах под эгидой организации до конца текущего сезона. Все результаты матчей с участием команд были отменены.

Также стал известен предварительный список команд-участников на сезон-2022/2023: «Альба», «Анадолу Эфес», «Монако», «Милан», «Баскония», «Црвена Звезда», ЦСКА**, «Барселона», «Бавария», «Фенербахче», «Виллербан», «Маккаби Тель-Авив», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Партизан»*, «Реал», «Валенсия»*, «Виртус», «Жальгирис».

* могут получить уайлд-кард

** ЦСКА имеет долгосрочную лицензию на выступление, вопрос по нему будет решаться отдельно