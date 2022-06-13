Дрэймонд Грин похвалил Джейсона Тейтума за игру в финальной серии НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высоко оценил игру баскетболиста «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума в финальной серии НБА.
«Играть в финальной серии в первый раз очень тяжело. Но, думаю, Тейтум отлично справляется. Может быть, сейчас он не так хорошо бросает по кольцу, как ему или кому-то ещё хотелось бы, но в целом я думаю, что он играет хорошо. Вот почему счёт в серии — 2-2. Он делает то, что позволяет ему защита, а так делают хорошие игроки», — сказал Дрэймонд Грин на пресс-конференции.
Напомним, «Бостон» потерпел поражение в четвёртом матче серии финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 97:107. «Уорриорз» смогли сравнять счёт в серии — 2-2.
Следующий матч «Голден Стэйт» и «Бостон» проведут 14 июня, начало — в 4:00 по московскому времени. Встреча состоится в Сан-Франциско.
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