Тренер «Уорриорз» объяснил, почему Стефен Карри похож на Роджера Федерера

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сравнил лидера команды Стефена Карри со знаменитым швейцарским теннисистом Роджером Федерером в преддверии пятого матча финальной серии НБА с «Бостон Селтикс».
«Его рабочий график напоминает метроном. Каждый день похож на предыдущий. Он начинает в тренировочном зале, затем переходит в тренажёрный, а потом идёт на площадку. Но в его тренировках чувствуется энергия.
Я думаю, что именно это объединяет таких знаковых атлетов, как Роджер Федерер и Стефен Карри. Ежедневная работа не только дисциплинирует их, но и доставляет удовольствие. Возможно, я уже рассказывал, но мы встречались с Федерером несколько лет назад в Китае. Его спросили, как ему удаётся играть на протяжении 20 лет. И он ответил, что ему нравится его распорядок дня», – сказал Керр на пресс-конференции.
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