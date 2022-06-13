«Денвер» обменял Джамайкла Грина в «Оклахому»

«Денвер Наггетс» обменял форварда Джамайкла Грина и защищённый пик первого раунда драфта-2027 в «Оклахому-Сити Тандер» на 30-й выбор на драфте этого года и два будущих выбора во втором раунде. Об этом сообщает ESPN.



У «Оклахомы» в этом году есть второй, 12-й и 34-й номера драфта 2022 года. В распоряжении «Денвера» теперь есть 21-й и 30-й номера.



Как сообщают источники, «Оклахома» отдаст «Денверу» пики второго раунда на драфтах 2023 и 2024 годов.



Джамайкл Грин выступал в составе «Денвер Наггетс» на протяжении двух последних сезонов. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он принял участие в 67 встречах, набирая в среднем 6,4 очка, совершая 4,2 подбора и отдавая 0,9 результативной передачи.