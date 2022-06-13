«Финикс» собирается обменять Эйтона по системе «сайн-энд-трейд»

«Финикс Санз» собирается вести переговоры об обмене центрового Деандре Эйтона по схеме «сайн-энд-трейд», сообщает инсайдер Марк Стейн. Система «сайн-энд-трейд» подразумевает подписание игрока в качестве свободного агента с последующим его обменом в другой клуб.



«Финикс» в межсезонье-2022 может предложить Эйтону $ 177 млн на пять лет. У клуба будет возможность повторить предложение со стороны.



Эйтон в этом сезоне набирал в среднем 17,3 очка, 10,0 подбора, 1,5 передачи и 0,7 блока за игру.



Ранее агент Эйтона Билл Даффи сообщал, что будущее его клиента в «Финиксе» находится под вопросом. Инсайдеры заявляли, что вероятность обмена баскетболиста в межсезонье крайне высока.



«Финикс Санз» выиграл регулярный чемпионат с показателем 64-18, что стало рекордом клуба, однако уступил «Даллас Маверикс» во втором раунде плей-офф со счётом 3-4.