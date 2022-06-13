О’Нил — об игре Карри с «Бостоном»: нужно приложить его задницу возле кольца пару раз

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил высказался об игре лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в финальной серии с «Бостон Селтикс».

Напомним, в минувшую субботу, 11 июня, на площадке «Селтикс» Карри оформил дабл-дабл из 43 очков и 10 подборов и помог своей команде сравнять счёт в серии – 2-2.

«Мы бы («Лос-Анджелес Лейкерс». – Прим. «Чемпионата») дали Стефену Карри подойти поближе к кольцу, а затем пару раз хорошенько приложили бы его мелкую задницу. Вот и всё», – приводит слова О’Нила ESPN.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил становился чемпионом мира и олимпийским чемпионом.