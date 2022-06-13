Джордан Пул пообещал, что «Голден Стэйт» прорвёт в атаке в пятом матче с «Бостоном»

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул пообещал, что его команда покажет атакующий баскетбол в пятом матче финальной серии плей-офф НБА с «Бостон Селтикс».



«Я уверен, что сегодня наше нападение будет на другом уровне. В прошлом матче мы упустили много возможностей для бросков, чего обычно с нами не происходит. Но нам удалось поймать свой ритм, и теперь у нас две победы в этой серии. Сегодня нас прорвёт в атаке», — приводит слова Пула ESPN.



Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу в четвёртом матче серии финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» со счётом 107:97. «Уорриорз» смогли сравнять счёт в серии — 2-2.



Следующий матч «Голден Стэйт» и «Бостон» проведут 14 июня, начало — в 4:00 по московскому времени. Встреча состоится в Сан-Франциско.