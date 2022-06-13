«Виртус» интересуется Мотеюнасом

Тяжёлый форвард/центровой «Монако» Донатас Мотеюнас (31 год, 213 см) входит в сферу интересов итальянского «Виртуса», сообщает La Gazzetta dello Sport.



По окончании сезона у литовца истекает контракт с «Монако», где его средние показатели в 38 матчах Евролиги составили 9,7 очка и 4,6 подбора. В чемпионате Франции 31-летний баскетболист в среднем набирает 11,5 очка, а также делает 4,8 подбора и 1,2 передачи.



В общей сложности за плечами Мотеюнаса шесть сезонов и 251 игра в НБА в составе «Хьюстон Рокетс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Сан-Антонио Спёрс». В этом году бигмэн сборной Литвы помог «Монако» выйти в четвертьфинал Евролиги и финал чемпионата Франции. Решающая серия национального первенства до трёх побед с АСВЕЛом стартует в среду, 15 июня.



В минувшем сезоне «Виртус» завоевал Еврокубок и вышел в финал чемпионата Италии. В сезоне-2022/2023 клуб из Болоньи примет участие в Евролиге.

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