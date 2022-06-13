Марк Стейн: Бил хочет провести в «Вашингтоне» всю карьеру

Инсайдер Марк Стейн заявил, что атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил хочет провести в составе столичного клуба всю карьеру.



«За последние месяцы я неоднократно слышал от клубов, которые надеются переманить у «Вашингтона» Брэдли Била, что он хочет стать Дирком Новицки для «Уизардс», то есть провести всю карьеру за клуб, который выбрал его под третьим номером драфта в 2012 году», — сказал Марк Стейн в своём подкасте.



В нынешнем сезоне Бил набирал в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при 30% точности из-за дуги. «Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с балансом 24-29. Летом Бил может воспользоваться опцией игрока и получить статус неограниченно свободного агента.