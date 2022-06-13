Марк Стейн: Бил хочет провести в «Вашингтоне» всю карьеру
Поделиться
Инсайдер Марк Стейн заявил, что атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил хочет провести в составе столичного клуба всю карьеру.
«За последние месяцы я неоднократно слышал от клубов, которые надеются переманить у «Вашингтона» Брэдли Била, что он хочет стать Дирком Новицки для «Уизардс», то есть провести всю карьеру за клуб, который выбрал его под третьим номером драфта в 2012 году», — сказал Марк Стейн в своём подкасте.
В нынешнем сезоне Бил набирал в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при 30% точности из-за дуги. «Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с балансом 24-29. Летом Бил может воспользоваться опцией игрока и получить статус неограниченно свободного агента.
Комментарии
- 14 июня 2022
-
00:03
- 13 июня 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:49
-
23:01
-
22:29
-
21:54
-
20:56
-
19:52
-
19:49
-
18:38
-
18:35
-
17:44
-
16:50
-
16:19
-
14:56
-
14:32
-
14:01
-
13:15
-
11:48
-
10:41
-
09:59
-
09:40
-
09:23
-
00:37
- 12 июня 2022
-
23:51
-
22:44
-
22:32
-
21:29
-
21:00
-
20:02
-
19:27
-
18:24
-
17:50
-
16:05
Партнерский контент