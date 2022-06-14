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Грант Уильямс: нападение «Бостона» определит оставшуюся часть финальной серии

Грант Уильямс: нападение «Бостона» определит оставшуюся часть финальной серии
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Форвард баскетбольной команды «Бостон Селтикс» Грант Уильямс высказался о перспективах клуба в оставшейся части финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, в минувшую субботу, 11 июня, «Селтикс» уступили на домашней площадке со счётом 97:107 и позволили «Уорриорз» сравнять счёт в серии – 2-2. Самым результативным в команде из Бостона стал форвард Джейсон Тейтум, сделавший дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов.

«Да, я считаю, что нападение определит оставшуюся часть серии для нас. Если мы захватим контроль и будем делать то, на что способны, то добьёмся успеха. В противном же случае, если мы сыграем от защиты, то создадим себе проблемы. Сложно побеждать, когда совершаешь так много потерь и бросаешь в кольцо реже, чем соперник», – сказал Уильямс на пресс-конференции.

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