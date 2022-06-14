Дабл-дабл Уиггинса позволил «Голден Стэйт» выйти вперёд в серии с «Бостоном»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся пятый матч серии финала плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:94, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии.



У «Бостона» самым результативным стал форвард Джейсон Тейтум, сделавший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.



Самым результативным игроком «Голден Стэйт» стал форвард Эндрю Уиггинс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов.



Таким образом, счёт в серии между командами стал в пользу хозяев этой встречи — 3-2.



Предыдущий матч остался также за «Голден Стэйт», команда тогда победила соперников со счётом 104:91. Следующая игра между клубами состоится 17 июня, начало встречи — в 04:00 мск.