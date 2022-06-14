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Дабл-дабл Уиггинса позволил «Голден Стэйт» выйти вперёд в серии с «Бостоном»

Дабл-дабл Уиггинса позволил «Голден Стэйт» выйти вперёд в серии с «Бостоном»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся пятый матч серии финала плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:94, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии.

У «Бостона» самым результативным стал форвард Джейсон Тейтум, сделавший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.

Самым результативным игроком «Голден Стэйт» стал форвард Эндрю Уиггинс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов.

Таким образом, счёт в серии между командами стал в пользу хозяев этой встречи — 3-2.

Предыдущий матч остался также за «Голден Стэйт», команда тогда победила соперников со счётом 104:91. Следующая игра между клубами состоится 17 июня, начало встречи — в 04:00 мск.

НБА - плей-офф. Финал. 5-й матч
14 июня 2022, вторник. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 94
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 26, Томпсон - 21, Карри - 16, Пэйтон II - 15, Пул - 14, Грин - 8, Луни - 2, Портер - 2, Бьелица, Игуодала, Куминга, Кьоцца, Ли, Муди, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Смарт - 20, Браун - 18, Уильямс - 10, Хорфорд - 9, Корнет - 3, Несмит - 3, Уильямс - 3, Уайт - 1, Ryan, Морган, Притчард, Стаускас, Тайс, Томас, Фиттс, Хозер
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