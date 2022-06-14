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Стефен Карри вышел на 10 место по передачам в финалах плей-офф НБА

Стефен Карри вышел на 10 место по передачам в финалах плей-офф НБА
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Американский защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вышел на десятое место по передачам в финалах плей-офф НБА.

В пятом матче серии с «Бостон Селтикс» (104:94) Карри набрал сразу 8 ассистов. Теперь на его счету 196 пасов, что позволило ему опередить Джона Хавличека, у которого было 195 передач. Рекорд за Мэджиком Джонсонос, который оформил 584 паса в финалах плей-офф НБА.

В четвёртом матче серии финала плей-офф НБА Карри набрал 43 очка, став самым результативным игроком в составе обеих команд. Лучшим у «Бостона» стал форвард Джейсон Тейтум, набравший 23 очка. В пятой игре у Карри заработал 16 очков и 3 подбора, помимо 8 передач. Следующая встреча между клубами пройдёт 17 июня, начало — в 4:00 по московскому времени.

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