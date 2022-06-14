Эндрю Уиггинс установил уникальное достижение в матче с «Бостоном»

Канадский нападающий «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс установил уникальное достижение в матче с «Бостон Селтикс».



В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся пятый матч серии финала плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:94, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии.



Самым результативным игроком «Голден Стэйт» стал форвард Эндрю Уиггинс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов. Таким образом, он установил рекорд финалов НБА по набранным очкам канадским игроком. До него в финале плей-офф никогда такое количество очков не набирал.

Следующая игра между клубами состоится 17 июня, начало встречи — в 04:00 мск.