Эндрю Уиггинс установил уникальное достижение в матче с «Бостоном»
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Канадский нападающий «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс установил уникальное достижение в матче с «Бостон Селтикс».
В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся пятый матч серии финала плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:94, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии.
Самым результативным игроком «Голден Стэйт» стал форвард Эндрю Уиггинс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов. Таким образом, он установил рекорд финалов НБА по набранным очкам канадским игроком. До него в финале плей-офф никогда такое количество очков не набирал.
Следующая игра между клубами состоится 17 июня, начало встречи — в 04:00 мск.
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