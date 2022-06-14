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Тейтум прокомментировал поражение в матче с «Голден Стэйт»

Тейтум прокомментировал поражение в матче с «Голден Стэйт»
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Американский форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился эмоциями после поражения в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (94:104).

«Нам нужно сохранить уверенность. Нам же не нужно будет выигрывать два матча за один день. Сначала надо одержать победу в пятницу. Мы уже попадали в такие ситуации. Серия ещё не окончена. Нам нужна победа в шестом матче, это всё, о чём мы сейчас думаем», — сказал Тейтум на послематчевой пресс-конференции.

У «Бостона» самым результативным стал форвард Джейсон Тейтум, сделавший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.

Самым результативным игроком «Голден Стэйт» стал форвард Эндрю Уиггинс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов.

Таким образом, счёт в серии между командами стал в пользу хозяев этой встречи — 3-2.

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