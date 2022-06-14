Стали известны сроки восстановления Алексея Шведа

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о примерных сроках возвращения в строй защитника московской команды Алексея Шведа.

«Было сломано две кости. 13 июня перенес операцию, прошла удачно, восстановление в таких случаях занимает пару месяцев», – цитирует Ватутина «Матч ТВ».

Напомним, в третьей четверти заключительного матча финала плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» лидер москвичей Алексей Швед получил травму кисти. По итогам медицинского обследования у игрока диагностировали переломы двух костей. В решающей седьмой игре серии «Зенит» одержал победу со счётом 81:75, впервые в истории клуба став чемпионом Единой лиги ВТБ и России. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис на пресс-конференции назвал потерю Шведа одной из причин поражения.