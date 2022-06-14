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Президент ЦСКА назвал причины расставания с Димитрисом Итудисом

Президент ЦСКА назвал причины расставания с Димитрисом Итудисом
Димитрис Итудис
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Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, почему не был продлён контракт с главным тренером команды Димитрисом Итудисом.

«Ранее Итудис пригласил в ресторан, где сказал, что хочет уйти, изложил причины. Пришли к обоюдному пониманию. Что за причины? Они близки к очевидным. Например, неясные перспективы участия в Евролиге и быт, резко усложнившийся для иностранцев в России: «кривые» перелеты, денежные трансферы, визы, школы и так далее. Для большинства москвичей в жизни города мало что изменилось, для европейцев — многое, хотя не все это замечают. Восемью годами работы в ЦСКА, как бы кто ни относился к Итудису, он заслужил право быть услышанным. Приносил результат, оставался патриотом клуба и отдавался своему делу на 200%. Расстались не то чтобы легко, это плохое слово, но в согласии друг с другом», – приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Итудис пришёл в ЦСКА в июне 2014 года и провёл в московском клубе восемь сезонов. Греческий специалист дважды приводил команду к победе в Евролиге (в 2016 и 2019 годах), шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ. По итогам сезонов-2015/2016 и 2018/2019 Итудис был признан лучшим тренером года в Евролиге. В этом году ЦСКА под руководством грека уступил «Зениту» со счётом 3-4 в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и впервые за 20 лет не сумел завоевать титул чемпиона России.

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