«Парма» подписала легионера из «Уралмаша»

Пермская «Парма» объявила о заключении соглашения с защитником Джастином Роберсоном (29 лет, 185 см), сообщает официальный сайт клуба. Контракт с американцем рассчитан на один сезон.
Роберсон начал профессиональную карьеру в 2016 году. Первые три сезона он играл в Швейцарии за «САМ Баскет Массаньо» и «Фрибург Олимпик», в составе которого дебютировал в Лиге чемпионов ФИБА. На протяжении последних двух сезонов американец выступал в российской Суперлиге-1 за ярославский «Буревестник» и екатеринбургский «Уралмаш».
В этом году Роберсон стал чемпионом Суперлиги-1 с «Уралмашем» под руководством Евгения Пашутина, который недавно возглавил «Парму». По итогам сезона Роберсон был призван MVP. Его средние показатели в Суперлиге-1 составили 17,4 очка и 4,1 передачи.
- 14 июня 2022
-
12:35
-
12:14
-
11:49
-
11:26
-
11:19
-
11:10
-
09:47
-
09:01
-
09:01
-
08:03
-
08:00
-
07:43
-
06:37
-
01:18
-
00:56
-
00:03
- 13 июня 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:49
-
23:01
-
22:29
-
21:54
-
20:56
-
19:52
-
19:49
-
18:38
-
18:35
-
17:44
-
16:50
-
16:19
-
14:56
-
14:32
-
14:01
-
13:15
-
11:48