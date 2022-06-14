«Парма» подписала легионера из «Уралмаша»

Пермская «Парма» объявила о заключении соглашения с защитником Джастином Роберсоном (29 лет, 185 см), сообщает официальный сайт клуба. Контракт с американцем рассчитан на один сезон.



Роберсон начал профессиональную карьеру в 2016 году. Первые три сезона он играл в Швейцарии за «САМ Баскет Массаньо» и «Фрибург Олимпик», в составе которого дебютировал в Лиге чемпионов ФИБА. На протяжении последних двух сезонов американец выступал в российской Суперлиге-1 за ярославский «Буревестник» и екатеринбургский «Уралмаш».



В этом году Роберсон стал чемпионом Суперлиги-1 с «Уралмашем» под руководством Евгения Пашутина, который недавно возглавил «Парму». По итогам сезона Роберсон был призван MVP. Его средние показатели в Суперлиге-1 составили 17,4 очка и 4,1 передачи.