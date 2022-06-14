Эндрю Уиггинс прокомментировал победу «Голден Стэйт» в пятом матче финала НБА
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс подвёл итоги пятого матча финальной серии с «Бостон Селтикс».
«Мы находимся в финале, мы очень голодны и хотим победить. Я лишь стараюсь сделать всё возможное для нашей победы. Пытаюсь учесть все детали, набираю очки, подбираю мячи, обороняюсь. Готов сделать на площадке всё, лишь бы одержать победу. 3-2 в серии? Я очень рад. У нас есть уникальная возможность. Ради этого работала вся команда. Мы не можем дождаться шестой игры», — цитирует Уиггинса Fadeaway World.
«Голден Стэйт» одержал победу со счётом 104:94 в пятом матче финала и повёл в серии 3-2. Сам Уиггинс стал самым результативным игроком своей команды, набрав 26 очков и сделав 13 подборов.
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