Дрэймонд Грин — о неудачной игре Карри: на шестой матч он выйдет разозлённым

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал неудачное выступление разыгрывающего Стефена Карри в пятом матче финала НБА с «Бостон Селтикс».



«Если мы выигрываем, то не имеет никакого значения, сколько очков у Карри. Он может набрать 43 очка, может десять или четыре, вообще сколько угодно. Да, сегодня у него ни одного попадания из-за дуги при девяти попытках. Значит, теперь на шестой матч финала Стеф выйдет разозлённым, а сейчас это то, что нам нужно», — приводит слова Грина Fadeaway World.



«Голден Стэйт Уорриорз» в пятом матче серии обыграл «Бостон» 104:94 и повёл в серии со счётом 3-2. Карри набрал лишь 16 очков и прервал свою рекордную серию, в рамках которой он реализовывал как минимум один трёхочковый бросок 233 игры подряд.

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