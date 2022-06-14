«Баскония» рассталась с капитаном

Испанская «Баскония» объявила об уходе уругвайского защитника Джейсона Грейнджера (32 года, 189 см) по истечении контракта, информирует официальный сайт команды.
«Хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность быть капитаном и носить его форму на протяжении четырёх сезонов. Я всегда останусь благодарен болельщикам за поддержку, которую они мне оказывали, а «Баскония» всегда будет моим домом. Желаю клубу и всей Басконии удачи в будущем», – цитирует Грейнджера официальный сайт команды.
Уругваец выступал за команду из Витории на протяжении трёх сезонов, с 2017 по 2020 год, став чемпионом Испании – 2020. В июле прошлого года Грейнджер вернулся в «Басконию» после сезона в берлинской «Альбе», в составе которой выиграл чемпионат Германии и был признан MVP финала Бундеслиги.
В завершившемся розыгрыше Евролиги он набирал в среднем 7,3 очка, делал 3,9 передачи и 2,0 подбора. В чемпионате Испании – 2021/2022 средние показатели защитника составили 8,8 очка, 3,6 передачи и 1,9 подбора.
Источники сообщают, что 32-летним баскетболистом интересуется «Уникаха». Ранее Грейнджер уже выступал за клуб из Малаги с 2013 по 2015 год.
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