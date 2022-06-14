Сергей Кущенко: наши клубы близки к тому, чтобы Евролига заплатила им до € 500 тыс.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о компенсации, которую могут получить российские клубы от Евролиги за исключение из состава участников соревнований в минувшем сезоне.



«Спортивный арбитраж — это очень важно. У нас есть спорные моменты с Евролигой. Есть конструкция, по которой Евролига должна нам оказывать поддержку спонсорских контрактов именно банка ВТБ. В этой части Евролига должна нам всё выплатить, мы достигаем такой договорённости, участникам должны выплатить по 100 тысяч евро. Также наши клубы-участники близки к тому, чтобы Евролига заплатила им до полумиллиона евро за то, что им не позволили доиграть», — сказал Кущенко на пресс-конференции.

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