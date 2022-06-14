«Без ума от тяжёлой работы». Леброн показал актуальную физическую форму. Фото

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с голым торсом.
«Вы же знаете, что я без ума от тяжёлой работы», — подписал фото Джеймс.
Фото: Из личного архива Леброна Джеймса
Фото: Из личного архива Леброна Джеймса
Леброн — двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовый призёр Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории НБА, который заработал $ 1 млрд. В нынешнем сезоне Леброн в четвёртый раз в карьере пропустил плей-офф НБА. «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в эту стадию после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Сам Леброн в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа.
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