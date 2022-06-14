Карри отреагировал на то, что впервые с 2018-го не забил ни одного трёхочкового броска

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признался, что совершенно не переживает из-за того, что не реализовал ни одного трёхочкового броска в пятом матче серии финала плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» — 104:94.



«Мне кажется, что я никогда не был так счастлив после матча без попаданий», — приводит слова Карри журналист Томер Азарлы в своих социальных сетях.

Напомним, Карри впервые с 2018 года не сумел реализовать ни одного трёхочкового броска за матч. Всего на его счету в этой встрече 16 очков. Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Эндрю Уиггинс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов. Следующий матч команды проведут 17 июня. Начало — в 4:00 по московскому времени.

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