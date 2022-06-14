Химкинский суд продлил арест олимпийской чемпионки из США Бриттни Грайнер

Химкинский суд Московской области продлил арест американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде гашишного масла. Под стражей она пробудет ещё как минимум до 2 июля.



«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей гражданке США Грайнер на 18 суток, до 2 июля», — приводит слова представителя суда ТАСС.



Напомним, наркотические вещества были обнаружены в багаже Грайнер при проверке в аэропорту Шереметьево. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио с национальной командой Японии Грайнер покорилось уникальное достижение. Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю она превзошла соотечественницу Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века. В настоящее время Грайнер выступает за УГМК.