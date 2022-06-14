Бывший тренер сборной Литвы может возглавить команду из Японии

Экс главный тренер мужской сборной Литвы Дайнюс Адомайтис близок к переходу в «Альварк Токио», информирует BasketNews.
У 48-летнего специалиста действующий контракт с «Нептунасом» до конца сезона-2022/2023, который предусматривает опцию выхода. Адомайтис уже сформировал состав для участия в следующем розыгрыше чемпионата Литвы, но неожиданное предложение из Японии поменяло его планы.
Литовец вернулся в «Нептунас» в декабре прошлого года. Под его руководством команда из Клайпеды заняла седьмое место в регулярном чемпионате страны (14 побед, 16 поражений) и в четвертьфинале в упорной борьбе уступила участнику Евролиги «Жальгирису» (2-3).
С 2017 по 2019 год Адомайтис возглавлял национальную сборную Литвы. Кроме того, с 2018 по 2020 год он занимал пост главного тренера «Ритаса», с которым завоевал Кубок Литвы и два сезона подряд становился вице-чемпионом страны.
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